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Özcan Deniz için Vergi İncelemesi Başlatıldı

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İSTANBUL’DA SANATÇIYA SORUŞTURMA

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki sit alanı içerisinde yer alan üç villa ile ilgili eklemeler yaptığı iddiasıyla sanatçı Özcan Deniz hakkında bir soruşturma başlatıldı. Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını vurgulayarak, “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez.” şeklinde açıklamalar yaptı. Deniz, bu bağlamda 5 Mart’ta savcılığa giderek ifade verdi.

MALİYE’DEN DENİZ’E İNCELEME

Sabah gazetesinin aktardığına göre, Deniz için bu sefer Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bir inceleme başlattı. İncelemenin nedeni olarak, kardeşi Ercan Deniz’in “Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor.” beyanı gösterildi.

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