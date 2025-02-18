Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖZCAN DENİZ’İN SAĞLIK DURUMU

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesindeki sorunların ardından dizi setinde kalp krizi geçiriyor. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçının anjiyo olduğu ve birkaç gün içerisinde stent takılacağı bilgisi elde edildi. Özcan Deniz’in sağlık durumu şu an için stabil olsa da, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar yine gündeme geliyor. Dizi çekimlerinde göğsünde hissettiği ağrıyla yere yığılan Özcan Deniz, hemen hastaneye götürüldü. Anjiyo olan sanatçının durumunun iyi olduğu bildirildi, ancak doktorlar stent takma işlemini planlıyor.

AİLE İÇİNDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve eşi Samar Dadgar arasında yaşanan sert tartışmalar dikkat çekiyor. Kadriye Deniz, “Üç yıldır Samar ile görüşmedim. Oğlumu benden ayırmak istiyorlar.” diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, “Samar, torunum Kuzey’in ruhunu çaldı. Çocuk önce onu istemiyordu, kendisine alıştırdı.” ifadelerini kullandı. Samar Dadgar ise sosyal medyadan sert bir şekilde karşılık vererek, “Allah sizi affetmesin!” ve “Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!” şeklinde tehditte bulundu.

Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci, ailesinin tutumuna karşı çıkarak ağabeyini savundu. “Para için yapamayacağınız şey yok!” diyerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, “Hepiniz yargı karşısında hesap vereceksiniz!” diye ekledi. Kalp krizi geçiren sanatçı, şu an evinde dinleniyor. Doktorlar, Özcan Deniz’in bir süre boyunca sahne ve setlerden uzak kalması gerektiğini kaydediyor. Aile içindeki gerginlik ve sosyal medyada yapılan ağır suçlamalar, Deniz’in sağlık durumunu nasıl etkileyecek bilinmiyor. Hayranları, sanatçının en kısa zamanda iyileşmesini umut ederken, ailedeki çatışmalar da giderek derinleşiyor.