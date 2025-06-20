Özdağ, Yavaş’a Teşekkür Etti

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR YAPILDI

Yavaş ve Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirdikleri yarım saatlik görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş, görüşme sırasında tutukluluğu sona eren Özdağ’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Özdağ ise, bu süre zarfında kendisi ve ailesinin yanında olan Yavaş’a teşekkür etti. Özdağ, “Bu süreçte bana ve aileme destek olan Mansur Yavaş’a ayrıca minnettarım.” ifadelerini kullandı.

AVUKAT TUTUKLAMASI HUKUKİ HATA

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına dair soruya Yavaş, bir avukatın Adalet Bakanlığından izin almadan böyle bir işleme tabi tutulmasının hukuki bir hata olduğunu vurguladı. Yavaş, avukatların müvekkillerini her durumda savunmak zorunda olduğunu belirterek, “Avukatının tutuklanması şu anki yargılamada büyük eksiklik ve usulsüzlük ortaya çıkarmıştır. Bu durumdan derhal vazgeçilmelidir.” dedi.

HUKUKSAL SÜREÇTE OLAĞANÜSTÜ DİNLENİME

Özdağ, avukatlara yönelik tutuklamaların önceki örneklerini hatırlamadığını belirtirken, Türkiye’nin hukuk alanında olağanüstü bir dönemden geçtiğini ifade etti. “Bu gibi durumlar, ülkemizin adalet anlayışını ciddi şekilde etkiliyor.” şeklinde konuştu.