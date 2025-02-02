Özdemir Bayraktar Ödülleri Dağıtıldı

ÖZDEMİR BAYRAKTAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Baykar, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve önemli başarıları ile ön plana çıkan personelini ödüllendirdi. Özdemir Bayraktar Ödülleri, bu yıl ikincisi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, 2024 yılı başarılarıyla ödüle layık görülen 122 kişi ödüllerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdür Haluk Bayraktar’ın elinden aldı.

YILLARIN BAŞARISI VE ÖZEL ÖDÜLLER

Törenin ilk bölümünde, Baykar’ın sürekli geliştirme ve eğitime verdiği önemin bir simgesi olan 20 haftalık Baykar MBA programını başarıyla tamamlayarak ilk üçe giren isimlere ödülleri verildi. Ardından yılın birim liderleri, grup liderleri, takım liderleri ve diğer personellere ödülleri takdim edildi. Baykar’ı 1986 yılında merhum Özdemir Bayraktar ile birlikte kuran Ömer Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu 10 kişiye ise Baykar Özel Ödülü verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN 2024 DEĞERLENDİRMESİ

Törende konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, çarpıcı mesajlar verdi. “Sevgili Yol Arkadaşlarım, geçtiğimiz yıl her şey çok hızlı geçti,” diyen Bayraktar, geçmiş yılı değerlendirerek Bayraktar AKINCI-C’nin ilk uçuş testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bayraktar AKINCI, toplamda 50 bin uçuş saatini tamamladı. Ayrıca, Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi de ürün yelpazesine eklenmiş oldu. 2014’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA, 10 bin uçuş saatini doldurarak emekliye ayrıldı.

GELECEK HEDEFLERİ

Baykar’ın 2024 hedefleri arasında Bayraktar KIZILELMA’nın seri üretimi yer almakta. Bayraktar TB3 SİHA, hem karada hem de denizde göreve başlayacak. Ayrıca, Bayraktar Kalkan DİHA ve Kemankeş mini akıllı seyir füzesi de görev alacak. T3 Vakfı ve KÜME Vakfı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli açık kaynaklı dijital ansiklopedinin yayına alınması planlanıyor. Teknofest, bu yıl KKTC ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Selçuk Bayraktar, tüm müesseselerin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “O güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle, sevgiyle kalın” diyerek konuşmasını sonlandırdı.