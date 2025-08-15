Özder Özcan NAPOLI’YE GİDİYOR!

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Türkiye’deki futbol kulüpleri transfer dönemine hızla devam ederken, önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Süper Lig ekipleri transferlerini ardı ardına paylaşırken, TFF 1. Lig takımlarından Iğdır FK bir sürprizle gündeme geldi.

ÖZDER ÖZCAN NAPOLİ’YE GİDİYOR

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Iğdır FK’nın forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya’nın Serie A takımlarından Napoli’ye katılmak üzeredir.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA ŞARTLARI

Haberin devamında, Napoli’nin Özder Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

GENÇ TAKIMDA OYNAYACAK

Aynı haberde, Özcan’ın Napoli’nin genç takımı olan Primavera’da oynamak için sabırsızlandığı belirtiliyor. İtalyan kulübü, genç oyuncuyu önce alt takımda değerlendirip ardından gelişimini takip ederek daha üst seviyelerde kullanmayı planlıyor.

İKİ SENE ÖNCE İMZA ATMISTI

Hollanda doğumlu ve 18 yaşında olan Özder Özcan, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından, 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz bir transferle Iğdır FK’ya katılmıştı.

ULUSAL TAKIMDA GÖREVİ VAR

Özcan, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 karşılaşmada yer alarak 3 gol atmayı başardı. Ayrıca U18 Milli Takımı’nda 11 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.