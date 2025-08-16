“Özel, AK Parti Gençlerine seslendi.”

MİTİNGLERDE YENİ DURAK KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ etkinliklerinin 46’ncısını Kırşehir’de gerçekleştirdi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek AK Parti Gençlik Kolları’na seslendi. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” dedi. Kırşehir’deki bu buluşma, CHP’nin etkinliklerinin önemli duraklarından biri oldu.

GENÇLERE ÇAĞRI

Kırşehir mitinginde, Özel şu şekilde ifadelerine devam etti: “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere, Kırşehir’in AK Gençliğine, Türkiye’deki AK Parti’nin Gençlik Kollarına sesleniyorum.” Bu sözlerle gençlere hitap eden CHP lideri, “Son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, bu sefer biz kazandık” dedi. Özel, Erdoğan’ın kaybettiğini belirterek, “Koltuğunun altına koymuş, eve doğru gidiyor” ifadesini kullandı.

KAYBETME KORKUSU

Özel, AK Parti’nin gençlerine, “Yaşlandınız, yoruldunuz ama topu kesmeyin” diyerek hitap etmeye devam etti. Bu durumun, AK Parti içerisindeki siyaseti zayıflattığını dile getiren Özel, “Reis deyin, genel başkanım deyin, kaybettiniz, ama topu kesmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” çağrısında bulundu. “Bu utancı Türkiye’ye yaşatmayın” diyerek gençleri tekrar sahaya davet etti.

EYLEM ÇAĞRISI YAPILDI

Mitingde ayrıca, Özel Türkiye için eylem yapma çağrısında bulundu. “Her çarşamba İstanbul’da ve her hafta Anadolu’nun bir şehrinde adaletsizliğe, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak, irademize sahip çıkmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmak için meydanları dolduruyoruz” dedi. Miting alanlarının dolacağına inanmayanlara da, “Artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” diyerek mesajını verdi.