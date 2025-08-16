“Özel, AK Parti Gençliği’ne seslendi”

KIRŞEHİR’DE MİTİNG DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” etkinliklerinin 46’ncı durak olarak Kırşehir’i seçti. Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sahne alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulundu ve AK Parti Gençlik Kolları’na hitap etti. Özel, “Reisiniz maçı kaybetti, topu kesmek istiyor. Topunuzu kesmesine müsaade etmeyin. Verin, biz maça çıkacağız deyin” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENÇLİĞİNE MESAJ

Özgür Özel, konuşmasında Kırşehir’deki AK Partililere ve Türkiye genelindeki AK Parti Gençlik Kolları’na seslenerek, “Buradan, buradan Kırşehir’den, Kırşehir’deki AK Partililere sesleniyorum. Son maçı, son maçı yıllar sonra büyük bir farkla biz kazandık. Her seferinde siz kazandığınızda bunun keyfine çatarken, bu sefer biz kazandık” dedi. Özel, AK Parti Genel Başkanı için bir eleştiride bulunarak, “Reisin peşinden gidin. Yok, gerçekten siz siyaset yapacaksanız topu alın elinden, gelin sahaya. Hodri meydan. Kim kazanacak, millet karar versin” şeklinde konuştu.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’E VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Özel, ayrıca Türkiye genelinde her çarşamba İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde düzenledikleri eylemleri duyurdu. “Her hafta adaletsizliğe karşı, haksızlığa karşı, seçtiklerimize sahip çıkmak için meydanlarda oluyoruz. Bu meydanların dolacağına inanmayanlar, artık görüyorlar ki biz buralara miting yapmaya değil Türkiye için eylem yapmaya geliyoruz” dedi.