Özel: Bütün Emekçilerin Hedefi Taksim Olmalı

KARTAL MEYDANI’NDA TOPLANAN TÜRK-İŞ ÜYELERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş üyeleri Kartal Meydanı’nda toplanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu kutlamalara katıldı. Özel, “Bütün emekçilerin temel hedefi eninde sonunda Taksim olmalıdır; Taksim, baskıcı rejimin elinden geri alınmalıdır. Bir ülkede meydanlar Taksim gibi tutsaksa, o ülkede otokrasi vardır” şeklinde konuştu. Bu önemli günde konfederasyon, sendika ve siyasi partiler de çeşitli noktalarda toplanma çağrısı yaptı. Türk-İş ve Türk-Metal İş sendikası üyeleri Kartal Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı.

TRAFFİK KAPATILDI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kutlamalar sabah erken saatlerde başladı. Bu nedenle Kartal Meydanı ve çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Araç geçişine kapalı olan meydan ve çevresinde bulunan araçlar ile yayalar alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Ayrıca, bölgede TOMA’lar ve polis ekipleri de hazır bir şekilde bekliyor. Özgür Özel, Kadıköy ziyaretinden önce Kartal’daki kutlamaları ziyaret etti.

TAKSİM HEDEFİNE VURGU YAPILDI

Mecidiyeköy’deki gözaltılara ilişkin milletvekillerinin de bölgedeki varlığını belirten Özel, “Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır” ifadelerini kullandı. Taksim Meydanı’nı iktidarının kontrolünde sanan yetkililere karşı, “Bir ülkede meydanlar özgürse o ülkede demokrasi vardır. Taksim gibi tutsaksa, abluka varsa o ülkede otokrasi vardır” mesajını iletti. Özel, Taksim’in iktidarın özgüvensizliğini yansıttığını, güçlü iktidarların meydanları yasaklamadığını vurguladı. “Bunların dizleri titriyor, hırslarını boş meydanlardan alıyorlar” şeklinde ekledi.