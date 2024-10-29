Özel’den Anayasa Üzerine Açıklamalar Yaptı

CHP’DEN ANITKABİR’E YÜRÜYÜŞ

CHP, Cumhuriyet’in 101. yıl kutlamaları çerçevesinde Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Özel, Bahçeli’nin ortaya koyduğu Kürt sorunu tartışmaları ve Öcalan çağrısı hakkında “Biz bu ülkeyi, bu meydandakilerin dedeleri, nineleriyle, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkes’iyle, etnik kökeni ne olursa olsun her birisiyle, Alevi’si, Sünni’siyle, mezhebine bakmadan, ayırmadan hep birlikte kurduk. Bu ülkeyi zaten onlar hep birlikte kurtarmışlardı” sözlerini dile getirdi. Anayasa konusuna da değinen Özel, “Eğer 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplar, kişisel çıkarlarla birileri bir şey yapacaksa, bir adım atacak, o adımlar anayasaya uzanacaksa biz orada yokuz. Ama biz buradayız. Bu meydandayız. 1’inci Meclis’in önündeyiz” ifadelerini kullandı.

KUTUPLAŞMAYA KARŞI ÇIKIYORUZ

Bölünmeye, kavgaya ve çatışmaya kesin bir şekilde karşı olduklarını belirten Özel, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz şehit analarının, şehit babalarının, şehitlerin emaneti evlatların ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin de tarafında değiliz açık söylüyoruz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe, esnafa, memura hiç yaramaz.”