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Özel’den Esenyurt ve Mardin Uyarısı

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CHP GENEL BAŞKANINDAN MARDİN VE ESENYURT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada toplumsal duyarlılığın önemine değindi. “Eğer Esenyurt’a üzülüyorsan Mardin’e de üzüleceksin. Mardin’e tepkiliysen Esenyurt’ta da tepki göstereceksin” diyen Özel, her iki bölge için duyulan hassasiyetin aynı olması gerektiğinin altını çizdi.

DİĞER BÖLGELER İÇİN DE KAYGI GEREKİYOR

Özel, iki farklı bölge arasında bağlantı kurarak, toplumun her kesiminin yaşadığı sıkıntıların anlaşılmasının ve bu duruma karşı ortak bir duyarlılıkla yaklaşılmasının önemli olduğunu savundu. Bu durumun, toplumsal dayanışmanın temeli olduğunu vurguladı.

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