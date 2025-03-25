Özel’den İmamoğlu’na Cezaevi Ziyareti

GÖZALTI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar günü “yolsuzluk” iddiaları nedeniyle tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen İmamoğlu’nun durumu ilerleyen günlerde dikkatle takip ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki partili bir heyetle saat 09.30 civarında cezaevine giderek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Özel, İmamoğlu ve beraberindeki iki belediye başkanına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Maalesef Silivri’deyiz. Son seçimlerin birinci partisinin genel başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. Bu, Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı haksızlığa karşı milletin tepkisi” dedi.

DİRENİŞ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Özel, açıklamalarına devam ederek, “19 Mart sivil darbesi, milletin iradesiyle engellenmiştir. Sandıktan çıkan iradeye sahip çıkan vatandaşa teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi fakirleştirenlere ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla bunun üstesinden gelmeye çalışanlara karşı millet isyan ediyor. İçeride başları dik, aslanlar gibiler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iktidarın Türk demokrasi geleneğini zedeleyerek kendi seçmenini mahcup ettiğini dile getirdi.

Özgür Özel, “Bu bayram, AK Parti ve MHP’li seçmenle bayramlaşmayacağız. 81 il, 973 ilçe ve tüm köylerde 15,5 milyon neferi bayramlaşacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye ve korkutmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.