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Özel’den Kılıçdaroğlu Hakkında Dikkat Çeken Açıklama

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GÖZALTINA ALMA VE GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından önemli gelişmeler ardı ardına geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin yönetimine kayyum atanabileceği iddialarını göz önünde bulundurarak olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI İDDİASI

CHP’nin önümüzdeki 15 gün içinde olağanüstü bir kurultay gerçekleştireceği ifade edilirken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu kurultayda yeniden genel başkanlık için aday olabileceği iddiaları gündemi sarstı. Ancak Kılıçdaroğlu ve CHP kanadından bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ÖZEL’DEN CEVAP GELDİ

Özel, İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği esnada Saraçhane’deki İBB yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında bir gazetecinin sorusuna Özel, “Daha ciddi soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değilim.” diyerek yanıt verdi.

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