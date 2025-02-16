Özel’den Kurultay İddialarına Cevap

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KURULTAYINDAKİ İDDİALARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti kurultayında oyların para karşılığı kullanıldığına dair çıkan iddialara karşı sert bir açıklama yaptı. Özel, “Partimiz çirkin bir saldırının altında.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kurultayın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en şeffaf ve açık bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Özel, “Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, bu kadar saygılı bir yarışma süreci yaşandı. Ancak yine de bazıları kendilerince kara çalmak için partimize müdahale etmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

KANIT YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özel, isim vermeden bazı partililere yönelik olarak ise “Bir tane kanıt, bir tane evrak, bir tane şahit yok. Şimdi gizli tanıklar falan icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Bu oyuna gelmedik, gelenler oldu.” diyerek tepki gösterdi. CHP lideri, iktidara geleceklerini vurgulayarak, partililere çağrıda bulundu.