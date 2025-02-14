Özel’den TÜSİAD Soruşturmasına İlk Tepki

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın dernek genel kurulunda yaptığı konuşma sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Özel, iktidarın hukuka aykırı tutumlarının ekonomik yansımalarını vurgulayarak, TÜSİAD’a açılan soruşturmanın TÜSİAD Başkanı’nın söylediklerini desteklediğini ifade etti. Özel, TÜSİAD’ın dile getirdiği sorunların tüm toplumun görüşlerini yansıttığını belirterek iş dünyasının demokrasi ve hukuk devleti taleplerinin önemine dikkat çekti.

TÜSİAD’IN ELEŞTİRİLERİ DOĞRU

Özel, TÜSİAD’ın eleştirilerinin geçerliliğine değinerek, “TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Şimdi de işveren örgütü söylüyor. Söylediklerinin hangisi yaşanmadı? Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma, TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır” dedi. Ayrıca, yapılan ekonomik baskıların Türkiye’ye fayda sağlamadığını ve iş dünyasının hukuki taleplerinin önemi olduğuna vurgu yaptı. “Hukuk devleti ile ilgili talep elbette ki en çok da iş dünyasının talebi olacak” diyen Özel, yatırımcı çekmek ve borç verme şartlarının demokrasi endeksine bağlı olduğunu belirtti.

İKTİDARIN YASAKLARI

Özel, iktidarın uygulamalarını eleştirerek siyasi rakiplere uygulanan yasakların artabileceğini söyledi. “Siyasi yasak mağduriyetini anlata anlata iktidara gelenler, neyle muhatap oldularsa rakiplerine mislini kendileri yapıyorlar” ifadesini kullanan Özel, siyasi rakip partilerin kapatılması ihtimaline de dikkat çekti. Bu bağlamda, “En sonunda görün, kimi tehlikeli görüyorsa kapatacak” dedi.

BABACAN’DAN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da TÜSİAD’a açılan soruşturmayı eleştirdi. X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bu soruşturmanın toplumun her kesimine gözdağı verme girişimlerinden biri olduğunu belirtti. Babacan, “Bir yandan yatırım, üretim, ihracat, istihdam derken, diğer yandan iş dünyasını yargı yoluyla baskı altına almak, ülkemizde sebep olduğunuz çöküşü daha da hızlandırmaktan başka bir işe yaramaz” diye konuştu. Ayrıca, hükümetin sivil toplumu susturmak için yargıyı bir araç olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

ÖMER ARAS’IN AÇIKLAMALARI

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşma yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, ülkenin moral bozukluğu ve güven bunalımı yaşadığını belirtti. “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir” dedi. Aras, bu hususun yakın tarihte yaşanan bir olay olduğuna ve yüreklerde derin izler bıraktığına vurgu yaptı.