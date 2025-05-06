“Özel’e Yumruk Atan Saldırgana Tutuklama”

ANMA TÖRENİ VE SALDIRI OLAYI

3 Mayıs 2025’te yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradı. Polis, hızla olaya müdahale etti ve saldırgan Tengioğlu’nu gözaltına aldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tengioğlu için kasten yaralama suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar aldı. Mahkemeye sevk edilen Tengioğlu, hakim karşısına çıktıktan sadece 8 dakika sonra tutuklandı. Bu hızlı tutuklama kararı, kamuoyunda büyük yankı buldu ve yetkililer, saldırının planlı olup olmadığı konusunda detaylı incelemelere başladı. Tengioğlu’nun banka hesapları ve bağlantıları araştırılıyor.

TENGİOĞLU’NUN GEÇMİŞİ

Tengioğlu’nun geçmişi de dikkat çekici bir şekilde gündeme geldi. 2004 yılında iki çocuğun yaşamına son verdiği ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı bilgisi ortaya çıktı. Hukukçular, yeni suçunun yanı sıra şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için kalan cezasını çekmek amacıyla cezaevine geri döneceğini belirtiyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcılık, saldırının arkasında maddi bir menfaat olup olmadığına dair incelemelere başladı. Tengioğlu’nun banka hesapları ve bağlantıları titizlikle araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın titiz bir şekilde sürdüğünü ve saldırının arkasındaki motivasyonun netleşmesi için ek delillerin toplanmaya devam edeceğini ifade ediyor.