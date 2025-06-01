Özel Halk Otobüsüne Taşla Saldırdılar!

TOPLU TAŞIMA DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen yeni toplu taşıma düzenlemesi çerçevesinde, Buruk güzergahına yeni bir özel halk otobüsü hattı eklendi. Bu durum dolmuş şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında zaman zaman gerginliklere yol açtı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRI

Dün akşam saatlerinde, bir dolmuş şoförü ve beraberindeki kişiler, akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Şüpheliler, isimleri öğrenilemeyen otobüs şoförüne sopa ve yumruklarla fiziksel saldırıda bulundu. Şoför, saldırganların elinden kurtulup otobüse binerek kısa sürede bölgede uzaklaşmaya çalıştı.

TABANCA ATEŞİ VE DÖVÜLMESİ

Bu sırada, şüphelilerden biri otobüsün açık kapısına tabancayla ateş etti. Otobüs şoförü kaçmaya çalışırken ağır bir şekilde darbedildi. Aynı zamanda, gruptan bir başka kişi şoförü ezmek amacıyla otomobille ona doğru ilerledi. O esnada yaşananlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DOLMUŞLA ÖN KESME OLAYI

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir özel halk otobüsünün önünü dolmuş ile keserek başka bir saldırıda bulunmaya çalıştı. Bu tür olaylar, Sarıçam’daki toplu taşıma düzenlemesinin sonuçları olarak dikkat çekiyor.