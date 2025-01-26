Özel Hastanede Bebeklere Kötü Muamele İddiası

İDDİALAR VE PAYLAŞIMLAR

İstanbul’daki bir özel hastanede görev yapan doktor E.E., sosyal medya üzerinden çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamele uygulandığını öne sürdü. Doktor, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, anne adaylarının video çekimi amacıyla erken doğuma alındığını ve sezaryen ile doğum yaptırıldığını iddia etti. Bu duruma karşı çıktığı için de tehditler aldığını ifade etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan bu iddialardan sonra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ‘Sağlıklı Çözüm’ hesabı aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün iddialar üzerine inceleme başlattığı bildirildi. Bu tür olaylar, sağlık hizmetleri alanında büyük hassasiyet gerektiren bir konu olarak dikkat çekiyor.