Özel Hastanedeki Garip Davranışlar Yargıya Taşındı

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASI

Ataşehir’deki bir özel hastanede 2021 yılında yoğun bakımda yatan Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yüzüne para atarken eziyet edildiği anların kaydedildiği görüntüler, 2022 yılının Ekim ayında sosyal medyada büyük bir tepki topladı. Bu olay, hem toplumsal hem de hukuksal boyutta önemli tartışmalara yol açtı.

YARGILANAN SANIKLAR VE SUÇLAMALAR

Görüntülerle ilgili olarak Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol’un ‘Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması gündeme gelirken, Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım hakkında ise ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DAVA SÜRECİ VE DURUŞMA

Dava, Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlatıldı. İlk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erata, Nuriye Koç, Emrah Örgün, İlknur Kaya, Mert Can Saylar, İrem Aysima Erol ve taraf avukatları katıldı. Ancak sanıklardan Murat Yıldırım duruşmaya gelmedi. Duruşma sırasında yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Sanıklardan biri, “Kayıttaki sözler bana aittir” diyerek savunma yaptı.