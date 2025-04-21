Özel Hastanelerde Planlı Sezaryan Yasaklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sağlık Bakanlığı, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te yapılan güncellemeleri duyurdu. 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeyle birlikte bazı medya organlarında özel hastanelerde planlı sezaryenin yasaklandığına dair yanlış haberler yayımlandı.

PLANLI SEZARYAN YASAĞI İLE İLGİLİ YANLIŞ İDDİALAR

Yanlış iddialara ilişkin açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) geldi. DMM, sosyal medyada yayılan “planlı sezaryen yasaklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, yeni yönetmeliğin yalnızca ayakta teşhis ve tedavi sunan tıp merkezlerini kapsadığı, özel hastanelerin bu kapsamda yer almadığı duyuruldu.

DMM’DEN DOĞRULAMA

DMM’nin yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi: “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı’ iddiası doğru değildir. 19 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında özel hastaneler bulunmamakta olup, özel hastanelerin usul ve esasları farklı mevzuat ile düzenlenmiştir.” Ayrıca, planlı sezaryen konusunda verilen hükmün yalnızca tıp merkezleri için geçerli olduğu vurgulandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKINDA ASILSIZ İDDİALAR

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı: “Normal doğum eyleminin seyri sırasında gelişen acil sezaryen endikasyonu bu hükmün dışında kalmaktadır. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasakladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği önemle belirtilmektedir.”