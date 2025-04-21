Özel Hastanelerde Planlı Sezaryan Yok

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ YÖNETMELİK GÜNCELLEMESİ

Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” üzerinde birtakım güncellemeler yaptı. 19 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından bazı medya organlarında özel hastanelerde planlı sezaryenin yasaklandığına dair haberler yer aldı.

PLANLI SEZARYAN YASAĞI İDDİASI YALANLANIYOR

Bu iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) bir açıklama yapıldı. DMM, sosyal medyada yayılan “planlı sezaryen yasaklandı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Açıklamada, yapılan yönetmeliğin yalnızca ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan tıp merkezlerini kapsadığı, özel hastanelerin bu düzenlemeye girmediği ifade edildi.

DOĞRU OLMAYAN İDDİALARA DİKKAT

DMM’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında yayılan “Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı” iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi. 19 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, özel hastaneleri kapsamamakta ve onların usul ve esasları farklı bir mevzuat ile düzenlenmektedir. Planlı sezaryenin yapılamayacağına dair hükümlerin yalnızca tıp merkezleri için geçerli olduğu vurgulandı. Bu hükmün tıbbi ve bilimsel verilere dayandığı ve geçmiş yönetmeliklerde de bulunduğu aktarıldı. Ayrıca, normal doğum sırasında oluşan acil sezaryen durumunun bu hüküm dışı olduğu da ifade edildi. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasaklandığına dair iddiaların gerçeklikle ilgisi bulunmamaktadır ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.