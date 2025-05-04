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Özel’in Araç Otoparka Alınmadı

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AÇIKLAMADA YER ALAN BİLGİLER

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir.” denildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın kimliği ise 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak belirlendi. Tengioğlu’nun daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu bildirildi.

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