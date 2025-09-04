Özel Kontenjanlarla 20 Bin Aday Yerleşti

2025-YKS KONTENJANLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yükseköğretim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, üniversitelerde sağlanan özel kontenjanlar 2025-YKS sınavında geçmiş yıllarda olduğu gibi oldukça ilgi çekti. 2025-YKS yerleştirme sonuçları doğrultusunda bu kapsamda açılan kontenjanların büyük kısmı doldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bölgede yaşayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen depremzede kontenjanı sisteminden; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da ikamet eden adaylar ile bu illerde ortaöğretimin son sınıfında eğitim alan adaylar faydalanabiliyor. Depremzede adaylar için 2025-YKS’de ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95’i doldu. Toplamda 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN EK KONTENJAN

Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında tahsis edilen toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanından ise 971’ine yerleştirme yapıldı. Bu kontenjanın doluluk oranı yüzde 24 olarak kaydedildi. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan kapsamında ise 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programında mezun olan toplam 1557 kadın bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygulanan program ile 34 yaş üstü kadınlar için 2025-YKS’de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Toplamda 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteye yerleşti ve bu kontenjanların doluluk oranı yüzde 80 oldu.

TOPLAM VARLIK VE YERLEŞTİRME ORANI

2025-YKS’de şehit yakını, gazi, gazi yakınları, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplamda 24 bin 868 ek kontenjanın 19 bin 6’sına yerleştirme gerçekleştirilmiş durumda. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirtti. Özvar, bu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, genel ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan adayların, kendi kategorileri içinde ayrı sıralamalara tabi olduklarına dikkati çekerek, “Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil” ifadesini kullandı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Depremzede adaylara ayrılan ek kontenjanların, gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Erol Özvar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için sağlanan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına, gazilere olan minnetin ifadesi olduğunu belirtti. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırmak amacıyla tasarlanıp uygulamaya geçirildiğini hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi fırsatı sunulması ve herkesin eşit fırsatlara sahip olması gereğinin bir sosyal devlet sorumluluğu olduğunu vurguladı.