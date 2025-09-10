Özel, Kreş Sayısını Arttırdıklarını Dile Getirdi

İBB’DE KRİTİK AÇILIŞLAR

Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki açılışında, hizmete alınan 16 kreşle birlikte İBB bünyesindeki kreş sayısının 127’ye yükseldiğini açıkladı. Kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirten Özel, bu amaçla kreş açma faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti. CHP’li belediyeler tarafından bugüne kadar 762 kreşin faaliyete geçirildiğini hatırlatan Özel, 1000 kreş hedefi doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı.

GÜVEN İFADELERİ

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ileride Cumhurbaşkanı olacağına dair inancını da paylaştı. Yakın zamanda İBB’nin 16’ncı öğrenci yurdunu Şişli’de açacaklarını belirten Özel, bu yurtla birlikte CHP’li belediyeler tarafından Türkiye genelinde hizmete açılan yurt sayısının 77 olacağını aktardı. Tuzla’daki okullara arıtmalı sebiller yerleştirildiğini de ifade eden Özel, CHP’li yerel yönetimlerin taahhütlerini yerine getirmek konusunda kararlı olduklarını savundu.

ATATÜRK VURGUSU

Özgür Özel, partililerin, geçmişteki darbe dönemlerinde bile karşılaşılan bir saldırıya karşı CHP’yi desteklediğini öne sürerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının bilincinde olduğunu vurguladı. Atatürk’ün Cumhuriyet rejimini getirdiğini dile getiren Özel, “Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimini getirdi” sözleriyle bunun önemini yineledi. “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sandıkların önemine inanıyoruz ve bu sandığı korumak için var gücümüzle direniyoruz” diyen Özel, İstanbul ilinde seçimleri kaybetmenin, Türkiye genelinde de başkanlık ve Meclis’te kayıplara yol açabileceğini belirtti. Seçilmişlere saygı gösterdiklerinin altını çizen Özel, “O yüzden hizmette ve mücadelede hep birlikteyiz” dedi.