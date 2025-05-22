Özel Okullarda Denetim Gerekiyor

Eğitimde Not Şişirme Uygulamaları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, “European Journal of Education” dergisinde yayımlanan akademik çalışmasında, özel okullardaki not şişirme ve hayalet sınıf uygulamalarının eğitim sistemine zarar verdiğini belirtiyor. Kızıltaş, başarılı olan öğrencilerin dershanelerde daha fazla zaman geçirmesi için okulda sürekli olarak notlarının yükseltildiğini ifade ediyor. Öte yandan, başarısız ancak maddi durumu iyi olan öğrencilerin okula hiç gelmeden mezun edildiğini ve bu öğrencilerin vakıf üniversitelerine yönlendirildiğini vurguluyor.

MEB’in Denetim Kararı ve Gelecek Adımlar

MEB, özel okullardaki not sistemlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor ve e-Okul sisteminde öğretmenlerin not değiştirme yetkisinin kısıtlanması gerektiğini açıklıyor. Kızıltaş, bazı özel üniversitelerde benzer usulsüzlüklerin görüldüğünü ve bu konunun ilerleyen dönemlerde gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, eğitimde şeffaflık ve kalite standartlarının sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.