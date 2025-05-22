Gündem

Özel Okullarda Denetim Gerekiyor

ozel-okullarda-denetim-gerekiyor

Eğitimde Not Şişirme Uygulamaları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, “European Journal of Education” dergisinde yayımlanan akademik çalışmasında, özel okullardaki not şişirme ve hayalet sınıf uygulamalarının eğitim sistemine zarar verdiğini belirtiyor. Kızıltaş, başarılı olan öğrencilerin dershanelerde daha fazla zaman geçirmesi için okulda sürekli olarak notlarının yükseltildiğini ifade ediyor. Öte yandan, başarısız ancak maddi durumu iyi olan öğrencilerin okula hiç gelmeden mezun edildiğini ve bu öğrencilerin vakıf üniversitelerine yönlendirildiğini vurguluyor.

MEB’in Denetim Kararı ve Gelecek Adımlar

MEB, özel okullardaki not sistemlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerektiğini ifade ediyor ve e-Okul sisteminde öğretmenlerin not değiştirme yetkisinin kısıtlanması gerektiğini açıklıyor. Kızıltaş, bazı özel üniversitelerde benzer usulsüzlüklerin görüldüğünü ve bu konunun ilerleyen dönemlerde gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, eğitimde şeffaflık ve kalite standartlarının sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Galatasaray, Barış Alper’i Satmayı Planlıyor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın transferi için dev kulüplerle rekabet ediyor. Genç oyuncunun ayrılığında, İspanyol yıldız Inaki Williams'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Gündem

Mourinho Kalacak Mı, Gidecek Mi?

Fenerbahçe'de seçim süreci ve Jose Mourinho'nun durumu ön plana çıkıyor. Ali Koç'un açıkladığı seçim tarihi tartışılırken, Mourinho yönetimin sezona dair planlarını iletti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.