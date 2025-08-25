Özel Sağlık Sigortası Yükseliyor Dikkat!

SAĞLIK HARCAAMALARI VE SİGORTA ARTILARI

Artan sağlık harcamaları, özel sağlık sigortası primlerine sert bir şekilde yansıdı. 2025 yılı itibarıyla, özel sağlık sigortası poliçelerinde yüzde 100’ü aşan artışlar gözlemleniyor. Özellikle doktor ücretleri ve hastane konaklama bedellerindeki fahiş artış, sağlık enflasyonunu tırmandırarak sigorta maliyetlerini artırıyor.

DOKTOR ÜCRETLERİNDEKİ ARTIK

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, bu konudaki durumu şöyle ifade ediyor: “Bazı şirketlerde bazı paketlerde yüzde 150’ye kadar da çıkabiliyor. Artışın birinci sebebi sağlık enflasyonu dediğimiz sebepler. Geçen yıl bir uzman doktor bin 500 lira iken, bugün itibarıyla 4 bin 500 lira olmuş. Bir gecelik konaklama özel bir hastanede minimum 35 bin ile 100 bin lira arasında değiştiğini söyleyebiliriz.”

Sigorta uzmanlarının belirttiklerine göre dört kişilik bir aile için özel sağlık sigortası poliçesi, geçtiğimiz yıl 150-200 bin lira civarındayken bu yıl aynı poliçe 350-400 bin lira arasında satılıyor. Bağcı, “Çoğu grup şirketinin bunu yapmaktan kaçındığı veya paket düşürdüğünü, dar kapsamlı paketlere geçtiğini görüyoruz.” diyor.