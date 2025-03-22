Özel Sokak Protestolarını Sürdürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması, CHP içerisindeki belirsizlikleri derinleştiriyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edilirken, kurultaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sokak çağrılarından vazgeçmiyor. Özel’in çağrısı nedeniyle sokaklarda gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçlerine saldıran bazı eylemciler gözaltına alındı ve çok sayıda polis yaralandı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SOKAK ÇAĞRISI

Özel, Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında sokak çağrısını tekrarladı. “Anayasa’ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız” diyen Özel, 81 ilde sokaklarda olacaklarını vurguladı. İstanbul Valiliği’nin beş gün süreyle toplanma ve gösterileri yasaklamasının “fiilen yok hükmünde” olduğunu söyleyen Özel, “Bu yasağın üstüne üç gece önce polisin rakamıyla 80 bin, bizim rakamlarımızda 200 bine yakın. Dün akşam drone görüntüleriyle meydanı gören yerlerde 550 bin, ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar daha” ifadelerini kullandı.

HEDEF 81 İL

Özel, “Bugün biz can yakmadan, polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan durmadan 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız. Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de olmayacağız” dedi. İstanbul’un, Şişli’nin ve Beylikdüzü’nün iradesine dokunmaya kalkana kendilerinin de karşılık vereceğini söyleyen Özel, huzur istemediklerini, düzenin bozulmasını istemediklerini ve akl-ı selimin hâkim olmasını umduklarını belirtti. İlerleyen süreçte “Ne yapacaksınız?” sorusuna korkmadıklarını söyleyerek yanıt verdi.