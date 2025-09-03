Özel: Tekin İhraç Edildi, Çelik Görevde

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ve mevcut yönetimin mahkeme kararı ile tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından genel merkezde olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirdi. MYK toplantısının ardından Halk TV’de gazeteciler Fikret Bila, Kürşad Oğuz ve Sinem Fıstıkoğlu’na açıklamalarda bulundu. Özel, partinin İstanbul yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin verilen mahkeme kararını değerlendirdi: “Birincisi biz haberdardık, bu 10’ncu denemeydi. 10. denemede tutturdular. Ankara’da 6, İstanbul’da 4 dava var. Bu dava, 4 davanın bir bileşimi. Ankara’da da 6 davanın bir bileşimi bir dava yürüyordu. Asliye hukuk mahkemelerine başvuruyorlar ve ‘İstanbul İl Kongresi’ni iptal edin’ ya da ‘CHP’nin kurultayını iptal edin’ ve ‘Tedbir kararı verin’ diyorlar. Yani mahkemeyi daha görmeden, görevdekileri uzaklaştırın. Bunu bugüne kadar 9 ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin başkanı reddetti.”

DAVALARIN REDDEDİLMESİ

Sebebini de açıklayan Özel, “Hukukçular bu durumu şöyle anlatıyorlar; ‘Bu davada tedbir kararı verilemez. Çünkü doğrudan sonuç doğurur.’ Yönetimin uzaklaştırılmasını talep ediyorsun ama daha önce yapılan kongrenin iptalini talep ediyorsun. İptal olursa yönetim uzaklaşacak, bunu ilk günden istemekte” dedi. 9 mahkemenin reddettiği talep 10’uncusunda kabul gördü. Yine bu mahkemenin yaptığı işin seçim hukukunu askıya alma durumuna yol açtığını belirten Özel, Anayasa Mahkemesi’ne de duruma ilişkin tedbir talebiyle başvuracaklarını ifade etti.

SİYASETE ETKİSİ

Özel, verdiği kararların Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’ne siyaseten zarar vereceğini; muhalefetin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha sıkı bir araya geleceğine dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı ilk seçimin iptalinin ardından yaşananlarını örnek veren Özel, “Millet bu durumlardan hoşlanmıyor” diyerek CHP’nin durumu güçlendirdiğini belirtti ve, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacağız” dedi.

KONGRE SÜRECLERİ

Yapılan mahkeme kararının hukuken ve siyaseten yok hükmünde olduğunu vurgulayan Özel, İstanbul’da devam eden mahalle delege seçimlerini ve kongre takvimini sürdüreceklerini ifade etti. “Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır. Görevinin başındadır.” diyen Özel, kayyum olarak atanan heyetle ilgili olarak partiden ihraç kararının alındığını belirtti.

SİYASİ CESARET

Özel, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin CHP’yi karıştırma amacı güttüğünü ve bunun büyük bir siyasi cesaret gerektiğini söyledi. “Bu partiyi, genel merkezini ve üyelerinin iradesini kimseye teslim etmeyiz” dedi ve durumun ciddiyetine dikkat çekti.

MİTİNG PLANI

Mitinglerin etkili olması için yeni eylem planlarına açık olduklarını belirten Özel, “Sokak, demokrasi için bir yerdir; tepki ve protesto rejimidir. İstemeyerek de olsa sokaklara çıkmak zorundayız” ifadesini kullandı. Bir sonraki adım olarak İstanbul’da yapılacak olan mitinge davet ederken, daha büyük kalabalıkları bir araya getireceklerini duyurdu.

MİTİNGLERİNDEKİ HEDEFLERİN

Özel, “Bu duruma karşı tepkimizi göstereceğiz.” diyerek, Zeytinburnu’nda düzenlenecek mitingin önemine dikkat çekti ve etkinliğin sembolik anlam taşıdığına vurgu yaptı. 8 Ekim 2023’te CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in il başkanlığı için yarıştığını hatırlatarak, bu kongrede yaşananların arka planına da değindi.