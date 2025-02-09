Özel, Yavaş ve İmamoğlu Ankara’da Buluşuyor

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığı açısından adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya geliyor. İmamoğlu ve Yavaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim sürecine farklı görüşleriyle yaklaşan isimler olarak öne çıkıyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN FARKLI GÖRÜŞLERİ

İmamoğlu, CHP’nin ön seçimle aday belirleme kararı hakkında, “Demokratik bir devrim” yorumunu yapmıştı. Öte yandan Yavaş, aday belirlemenin şu an için çok erken olduğunu ifade ederek, “O zamana kadar Türkiye’de şartlar çok hızlı değişebilir.” açıklamasında bulundu. Bugün gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesinin bu konu olması bekleniyor.

ADAY SÜRECİ İÇİN PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI İZLENİYOR

Bu toplantının ardından CHP, yarın Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirecek. PM toplantısı, yarın saat 12.00’de gerçekleşecek. Bu toplantıda ön seçim uygulaması, CHP’nin yetkili organları tarafından sürdürülen aday kriterleri ile ön seçim için yapılacak yönerge hazırlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.