Özgür Çelik’ten Açıklama Geldi

ÖZGÜR ÇELİK’TEN AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü bir toplantı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle toplantının sebebini duyurdu. Çelik, alınan kararın sahip olduğu anlamı vurgulayarak, “Alınan karar CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeler, İmamoğlu ve belediye başkanlarımız zindanlarda cezalandırılıyor” şeklinde konuştu. Bu durumun partiye yönelik bir hukuksuzluk olduğunu dile getiren Çelik, “Bu uygulamalarla bizi durduramadılar. Tüm hukuksuzluklarla bizi durdurmaya çalışıyorlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Burası baba ocağı ve halktır” dedi.

SÜREÇLE İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLER

Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden de duruma ilişkin bir açıklama yaptı. “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum” diyerek durumu aktardı. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın evi ve baba ocağı olduğunu belirtti ve teslim alınamayacağını vurguladı.

MAHKEME KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Bu durum, geçici bir yönetim kurulu atanması ile sonuçlandı. Çelik, partinin bu durum karşısında alacağı tutum ve stratejileri değerlendirmek üzere toplantılara devam ediyor.