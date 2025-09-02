Özgür Çelik’ten Açıklama Geldi

ÖZGÜR ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

Görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olağanüstü toplantı öncesinde bazı açıklamalarda bulundu. Çelik, “Parti MYK’mız toplanıyor an itibariyle. Biz de üyelerimizle yönetimimizle birazdan açıklanan kararla ilgili toplantı gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle sürecin önemine dikkat çekti. Ağırlıkla, alınan kararın CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası olduğunu belirtirken, “Özgür Özel hakkında açılan soruşturma ve fezlekeler, İmamoğlu ve belediye başkanlarımız zindanlarda cezalandırılıyor” şeklinde düşencelerini aktardı. Çelik, hukuksuzluklara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayarak, “Burası baba ocağı ve halktır” dedi.

X ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIM

Çelik, konuya dair düşüncelerini sosyal medya platformu X üzerinden de dile getirdi. Açıklamasında, “Değerli yol arkadaşlarım, telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum” diyerek yaşadığı zorlukları aktardı. Ayrıca CHP’nin halkın evi olduğunu ve asla teslim alınamayacağını da belirtti.

HUKUKİ PROSEDÜR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına yönelik bir karar aldı. Bu kararla birlikte geçici bir yönetim kurulu atanacağı bilgisi de duyuruldu.