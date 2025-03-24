Özgür Özel Boykot Çağrısı Yaptı

ÖZEL’İN GÖSTERİYE YANIT VERİŞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair başlatılan soruşturmalar sayesinde 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve sonrasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması ile devam eden süreçte, yeniden Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterileri medyada yayınlamayan kuruluşları boykot etme tehdidinde bulunmuştu. Bu defa, belirli firmaların isimlerini vererek boykot çağrısını yineledi. “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” dediği boykot listesinde şunları sıraladı: “Türk kahvesini ve filtre kahveyi çok severim, her türlü kahveyi öneririm, ancak bunu asla EspressoLab’ten içmeyin. Artık Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz! D&R’a kitap almaya gitmiyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün! Idefix’i biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal Caddesi’nde Demirören AVM’yi geçin. Kilim Mobilya da varmış, parayı sizden kazanıp saraya haber yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa, o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın. Gençlerin ‘Ülker, Ülker, Ülker’ dediği de var. Benzin alırken birçok istasyon var ama Türk Petrol yok! Gaz almak isterseniz, Milengaz ve Likitgaz’dan kimseye hayır yok. TRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile ısınmayın. Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın olmasın! Kartalkaya’da otel yanarken denetleme yapmayan ve hâlâ istifa etmeyen Turizm Bakanı var. Bayram yaklaşıyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den asla almayın! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!”