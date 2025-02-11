Özgür Özel’den Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Mesajı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2019 yılında Şırnak İdil’de el yapımı patlayıcıyı imha ederken şehit olan Astsubay Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül’e CHP rozetini taktığını belirtti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz hafta kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini hatırlatarak, “CHP olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben yakından takip ettim. Kendisinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alıyoruz. CHP olarak bütün siyasi çelişkilerimize, rekabetimize, bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen Sayın Bahçeli ve MHP ile ilgili olumsuz herhangi bir siyasi eleştiri, yaklaşımımız olmadı, olmayacak. Sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum; ne olursa olsun hastalık ve ölüm durumlarında asla ve asla olmadık eleştiriler yapmamalı. Allah şifa versin. İyileşsin, görevinin başına gelsin. Devlet Bey ile rekabet de ederiz, seçime de gideriz. Onları da yeneriz, iktidara da geliriz; ama bugün sağlık dilemenin ve iyi duyguları ifade etmenin günüdür” dedi.

KONUYU ARAŞTIRMAMANIN CİDDİ SONUÇLARI

Özel, İstanbul ve Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenleri anımsatarak, “3’ü genel başkan yardımcısı, 5 kişilik kuvvetli bir heyetle titiz bir çalışma yürütüyor arkadaşlarımız. Ancak bu konuda defalarca komisyon kurulması dile getirildi. Sayın Veli Ağababa bir komisyon kurulmasını teklif etti, reddettiler. Ve geçen yıl 500 kişi öldü. Bu yıl 600’ün üzerine çıkıyor. Bu konunun araştırılmamasını istemenin hiçbir izahı yok. Burada 3 hafta içinde 110 kişi hayatını kaybetmiş. Bu hafta tekrar teklif edeceğiz, yine kaçacaklar. Çünkü konu hakkında yapılan bütün çalışmalar, sahte içki ve metanol zehirlenmesiyle ölümlerin tamamının bir ucunun yoksullukla, özellikle de içki fiyatlarına yapılan astronomik vergi uygulamasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu vergi ideolojik vergidir. Bu ‘yaşam şekli tercihi vergisi’dir. Meclis çatısı altında bu konuyu araştırmamak suçu peşinen kabul etmektir ve suçluluk psikolojisidir. Bu hafta yeniden göreceğiz bakalım bu meseleye nasıl yaklaşacaklar” diye konuştu.