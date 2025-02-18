Özgür Özel’den Darbe İttifakı İddiası

TÜRKİYE’DE DARBENİN HEDEFİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında dikkat çekici beyanlarda bulundu. Özel, Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanını hedef alan bir “darbe ittifakı” olduğunu savunarak, “Dimdik ayaktayız, bu darbeye teslim olmayız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve partisinin geleceği hakkında değerlendirmeler yapan Özgür Özel, Türkiye siyasetinde yürütülen bir “darbe planı” olduğuna dair ciddi iddialarda bulundu.

BİRİKİM VE BİRLİK MESAJI

Özel, partisinin ve muhalefetin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, örgütüne birlik olma çağrısı yaptı. Parti içindeki tartışmalara da değinen Özel, ön seçim konusunda yönetimi hedef alan girişimlere karşı duracaklarını söyledi. Özel, “Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olmayız” şeklinde bir açıklama yaparak, parti içinde çıkabilecek olası çatlaklara karşı kararlı bir tutum sergiledi.

Özgür Özel, muhalefetin dağılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu partiyi böldürtmeyiz, muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız” şeklinde ifadelerle CHP örgütüne net bir mesaj verdi. Özel’in bu açıklamaları, siyasette yeni bir tartışmanın başlangıcını oluşturdu. CHP liderinin darbe ittifakı iddiaları, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırırken, iktidar kanadının bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.