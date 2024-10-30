“Özgür Özel’den Erdoğan’a Teşekkür Yanıtı”

GÖZALTI İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in bu sabah “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınması hakkında açıklamalarda bulunuyor. Özel, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine tepki göstererek, “Bu illet çözülmeli. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendireceğiz” diyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da görüş belirten Özel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Milli Eğitim Akademisi” uygulaması ile birçok öğretmen adayının mağdur olduğunu ifade ediyor. “Organize kötülük merkezine dönüşen Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi, 1 milyon diplomaya kapkaç yapmıştır. Büyük bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız” diyor. Türkiye’de sendikalaşan işçi sayısının son derece az olduğuna dikkat çeken Özel, “Örgütlenmenin artmasının destekçisiyiz” diyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÜZERİNE TEPKİLER

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına yönelik tepkisini de dile getiriyor ve “Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler” diyor. Açıklamalarına devam eden Özel, “İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada” ifadelerini kullanıyor. İktidara seslenen Özel, “O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?” şeklinde ifade ediyor.

ERDOĞAN’A YANIT VE MECLİS VURGUSU

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine teşekkür etmesine de yanıt veriyor. “O sorunun olup olmadığını oturup Meclis’te konuşmak lazım. Ben Meclis’i adres gösteriyorum. Sen Öcalan’a Meclis’i adres gösteriyorsun” diyen Özel, teşekkürün önemine vurgu yaparken, bir meseleyi bir kişinin özgürlüğü ile özdeşleştirmenin sorunu görmemek anlamına geldiğini belirtiyor. “Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis’in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım” diyor.

Özel, “Kabalık etmeyeceğim her teşekkürüm bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir” diyerek, geçmişte Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin de etkisini belirtiyor. “Ben şehit annelerinin ve gazilerin gözlerinin içine bakamayacağım olmadık meselelerle gündemi değiştirmeyeceğim” ifadesini kullanıyor. Harcanan paranın, bugün konuşulan emeklinin ve işçinin bulamadığı paranın milyon katı olduğu belirten Özel, “Bir annenin gözyaşını dindirmek bir siyasetçinin en önemli anıdır” diyor, ancak bu tür meselelerin yanlış bir yöntemle çözülmemesi gerektiğini vurguluyor.