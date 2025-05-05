Özgür Özel’den İkinci Açıklama Geldi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törenin çıkışında yaşadığı tokatlı saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, partinin İstanbul İl Binası önünde toplanan partililere hitap etti.

GÜN HUSUMET, KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR

Özgür Özel, açıklamalarında “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar.” dedi. Özellikle bu durumu kınadıklarını belirten Özel, “Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için AKM’ye geldiği sırada saldırıya uğradı. Saldırganın geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü ve sonrasında tahliye edildiği öğrenildi. Bu olay Türkiye’de gündem haline geldi.