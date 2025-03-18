Özgür Özel’den İlk CHP Açıklaması Geldi

YENİ GELİŞMELER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ‘usulsüz diploma’ soruşturmasında önemli bir gelişme ortaya çıktı. Üniversiteden gelen açıklamaya göre İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konu hakkında ilk açıklamalarını Cumhuriyet gazetesine iletti.

KARARIN ANLAMINI AÇIKLIYOR

Özgür Özel, “Bu alınan karar, hem İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın alındığını biliyoruz” dedi. Özel, idari yargı çerçevesinde zaman kaybetmeden hak arayacaklarını, “Kararın iptal edileceğine inanıyorum. Anayasa Mahkemesi, benzer bir konuda kişinin hilesi olmaması durumunda iptal edilen diplomanın geri verilmesine ve bu işlemin bir ay içinde gerçekleştirilmesi gerektiğine dair karar vermiştir” şeklinde ekledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan önce birçok kişiye benzer imkanların sağlandığını, 28 kişi ile ilgili toplu bir karar alındığını belirtti. Bunun idari yargıdan döneceğine inandığını vurguladı. “En kötü ihtimal Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik uygulamaları var. Kimse enseyi karartmasın. Genel Başkan olarak bu kadarını söyleyebilirim. 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyeceklerini ve “Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek” ifadesini kullandı.