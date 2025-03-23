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Özgür Özel’den İmamoğlu İçin Çağlayan Açıklaması

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma kararı sonrası Çağlayan Adliyesi’nde konuşma yaptı. Özel, “Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR DURUM

Özel, başkanın özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte İstanbul’un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması açısından bunun önemli olduğunu belirtti. “Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak” dedi.

HALK DESTEK VERİYOR

Dört gündür Ekrem İmamoğlu için sokaklarda ve meydanlarda bekleyen insanlara dikkat çeken Özel, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil” ifadelerini kullandı. “Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız” şeklinde sözlerini sürdürdü.

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