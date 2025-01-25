Özgür Özel’den Kartalkaya Yangın Açıklaması

CHP GENEL BAŞKANI GÜNDEMDEKİ YANGINI DEĞERLENDİRİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili olarak, “Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz.” açıklamasında bulundu. İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ayrıca, belediyelerin SGK borçlarına dikkat çekerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 2 milyar liralık fonuna el konulmasının bu belediyenin hizmetleri üzerinde olumsuz etki yarattığını savundu.

YANGIN GÜNÜ PROGRAMA KATILMADI

Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangın günü programlarını iptal edip Bolu’ya gittiğini ve bakanlardan bilgi aldığını belirtti. Yangınla ilgili olarak, “Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Meclisteki araştırma komitesinin işleyişi hakkında bilgi verirken, eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı, “O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar üzerinde Meclisin çalışması lazım.” şeklinde konuştu.

BİLGİŞİ HEYETİ İZLENİYOR

Aynı zamanda yangınla alakalı oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmalarını ve sürecini dikkatle takip ettiklerini de belirten CHP Genel Başkanı, “Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi. Özel, “Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz.” ifadeleriyle duruşunu sergiledi.

MENAJERİN GÖZALTISI ELEŞTİRİLDİ

Menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınma sürecine de değinen Özel, bunun Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gerçekleştiğini belirtti. “O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor.” diyen Özel, bugüne odaklı bir sorgu mevcut olduğuna dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır liderliğindeki 5 kişilik hukukçu milletvekili heyetinin bu soruşturmayla ilgili olarak görevlendirildiğini aktaran Özel, süreci yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.