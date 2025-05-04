Özgür Özel’den Kin Çıkarma Günü Açıklaması

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan anma töreninin ardından, çıkışta bir tokatlı saldırıya uğramasının akabinde açıklama yaptı. Özgür Özel, partisi İstanbul İl Binası önünde partililere seslenerek, “Gün husumet, kin çıkarma günü değildir” dedi.

PARTİLİLERİNE MESAJ YOLLADI

Özel, yaptığı konuşmada yaşadığı olaya ilişkin; “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, programlarını kesmediklerini belirtip “Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik” dedi.

SALDIRI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Saldırının ardından, Özgür Özel’in anma törenine katılmak için geldiği AKM’nin çıkışında bu olayın gerçekleştiği kaydedildi. Saldırganın geçmişinde iki çocuğunu öldürdüğü ve tahliye olarak serbest bırakıldığı bilgisi ortaya çıktı.