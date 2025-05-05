Özgür Özel’den Saldırı Üzerine Açıklama!

ÖZEL, SALDIRIYA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenden çıkarken tokatlı saldırıya uğramasının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul İl Binası önünde partililere hitap etti.

BİR GÜN HUSUMET GÜNÜ DEĞİL

Özel, açıklamalarında “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için AKM’ye gittiği sırada, törenden çıkışında saldırıya uğramıştı. Saldırganın yıllar önce iki çocuğunu öldürdüğü ve tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.