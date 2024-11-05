Özgür Özel’den Seçim Hedefi Mesajı

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasına, ölümünün 18. yıl dönümünde eski başbakanlardan ve CHP’nin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit’i anarak başlayan Özel, “İlk söz tutuldu. Girilen ilk yerel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi, Türkiye’nin birinci partisi. Sözlerimizi teker teker tutmaya, kararlılıkla inançla ilerlemeye ve partimizin yaşayan genel başkanlarına en büyük vefayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yaparak göstermeye kararlıyız arkadaşlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

DİYABET HASTASI BEBEKLERİN DURUMU

Geçtiğimiz yıl buraya ilk çıktığında, diyabet hastası bebeklerin durumunu gündeme getirdiğini hatırlatan Özel, “Artık Türkiye’deki çocuklar hariç bütün dünyada çocuklara bir sensör takılıyor, anneye babaya uyarı gidiyor. İnsülin olması gerekiyorsa iğne oluyor. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuz bununla ilgilenmiyor. Bakan çıkıp sorunu çözeceğiz demişti. 1 yıl geçti bebeklerin günde 10-12 kez parmakları deliniyor. Sayın Bakan sözünüzün tutulması bekleniyor” diye konuştu.

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