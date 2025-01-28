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Özgür Özel’den Taziye Ziyareti

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CHP HEYETİ TUNCER BAKIRHAN’A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde bir heyetle birlikte, babası Ali Bakırhan’ın vefatından sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Genel Merkezinde taziye ziyareti gerçekleştirdi.

ZİYARET BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Yaklaşık 1 saat süren bu ziyaret basına kapalı bir şekilde yapıldı. Ziyaret sırasında, duygusal anlar yaşandı ve destek mesajları iletildi. Bu tür taziye ziyaretleri, dayanışma ve birlikte olma ruhunu güçlendiriyor.

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