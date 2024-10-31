“Özgür Özel’den Tutuklama Kararına Tepki”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararı sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bir paylaşım yaparak “Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt’taki yurttaşlarımızın iradesidir” ifadelerini kullandı. Özel, sözlerine devam ederek “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz” dedi.

ANTALYA KAMPI İPTAL EDİLDİ

Belirtilen şartlar çerçevesinde 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Kampının iptaline karar verildi. Özel, milletvekillerini İstanbul’a gitmeleri konusunda bilgilendirdiklerini ayrıca Merkez Yönetim Kurulunu 3.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Milletvekilleriyle yaşanan durumu değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da toplanacaklarını belirten Özel, “Tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum” ifadesini kullandı.