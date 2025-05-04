Özgür Özel’den Yeni Açıklama Geldi!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenin ardından tokatlı bir saldırıya uğradı. Olay sonrasında Özel, partililere hitap ederek yeni bir açıklama yaptı.

GÜN HUSUMET, KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİLDİR

Özgür Özel, İstanbul İl Binası önündeki partililere seslenerek “Gün husumet, kin çıkarma günü değildir” ifadesini kullandı. Özel, yaptığı açıklamada şu şekilde devam etti: “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den tüm partililerimiz ve siyasetteki sayın genel başkanlar ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik.”

OLAYIN DETAYLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi’ne gittiği sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından, saldırganın yıllar önce 2 çocuğunu öldürdüğü ve sonrasında tahliye edildiği bilgisi ortaya çıktı.