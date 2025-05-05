Özgür Özel’den Yeni Açıklama Geldi

ÖZEL’DEN YENİ AÇIKLAMA YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma töreninin ardından saldırıya uğraması üzerine yeni bir açıklama yaptı. Şu anki durum ve saldırıya karşı duruşunu belirten Özel, İstanbul İl Binası önünde partililere hitaben konuştu.

KİN ÇIKARMA GÜNÜ DEĞİL

Konuşmasında “Bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye’den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar” şeklinde ifadeler kullandı. Özel, olayın ardından programlarının kesilmediğini ve “Aslında darp raporu almaya gideceklerdi ama biz hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik” dedi.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

Olayın detaylarına bakıldığında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi’nden çıktıktan sonra bir saldırıya uğradığı aktarıldı. Saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü ve tahliye olduktan sonra serbest bırakıldığı bilgisi ortaya çıktı.