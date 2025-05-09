Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Yanıt

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRI ŞAŞKINLIK YARATIYOR

5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığın içinde bir saldırıya uğradı. Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, Özel’e yaklaşarak yüzüne tokat attı. Bu olayın ardından saldırgan, “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Olay, kamuoyunda güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda eleştirileri gündeme getirdi.

ÖZDİL’İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Özgür Özel’e yönelik sert ifadeler kullandı. Sözcü TV’de Özdil, “Armut gibi geziyor” diyerek, Özel’in yeterli güvenlik önlemi almadan dolaşmasına tepki göstermişti. Özgür Özel, bugün katıldığı bir canlı yayında Özdil’in bu sözlerine karşı durmayan kanal yönetimine eleştirilerde bulundu.

KANALETİNE ELEŞTİRİLER

Özel, Sözcü TV hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Bu yayını yapan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım” şeklinde konuşan Özel, sunucu İpek Özbey ile yaşadığı gerginliği dile getirerek, bazı ifadelerin nedenini sorguladı. Özel, “Bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret ediyor.. Bir de bu koltukta oturabiliyor” dedi.

ÖZDİL’DEN CEVAP: AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL

Özgür Özel’in bu sert sözlerine Yılmaz Özdil de sosyal medya üzerinden yanıt verdi. “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım” diyen Özdil, “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil” ifadelerini kullandı.