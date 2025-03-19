Özgür Özel, Dilek İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

GÖZALTILARLA İLGİLİ GELİŞMELER

CHP’de para sayma görüntüleri ve “Kent uzlaşısı” soruşturmaları kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararları, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi isimleri kapsıyor.

İMAMOĞLU’NA DESTEK ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Ankara’dan İstanbul’a gelen Özgür Özel ve yanındaki heyet, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki ikametine ulaştı. Dilek İmamoğlu’nu ziyaret eden Özel, daha sonra evden ayrıldı.