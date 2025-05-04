Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi

SİYASİ TÖRENDE SALDIRI

Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırgan olarak belirlenen S.T. (66) isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Saldırganın İfadesi

Gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde S.T, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım” dedi.