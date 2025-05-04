Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi!

SALDIRI OLDUĞU ANLAR

Önder için yapılan törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, bu süreçte yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumaları eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılmayı başardı. Olay sonrasında polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki S.T. olduğu belirlendi. S.T., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükten sonra burada yapılan işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Saldırgan, polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şu şekilde konuştu: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”