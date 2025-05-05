“Özgür Özel’e Saldıran Şahsın Görüntüleri”

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene katılan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi çıkışında Selçuk Tengioğlu isimli bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

SALDIRI ÖNCESİ TAKİP

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun, cenaze töreni öncesinde Özgür Özel’i takip ettiği anlar kaydedildi. Törenin ardından, saldırganın protokol çıkışında beklediğine dair görüntüler, canlı yayın kameralarına yansıdı.

DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Saldırganın, binaya girmeden önce, Özel’in dışarıda basın mensuplarına yaptığı açıklama esnasında Arkadan geldiği gözlemlendi. Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü. Özel salona girdikten sonra, saldırganın dışarıda beklediği ve bir süre protokol çıkışındaki banklarda oturarak dikkat çekici davranışlarda bulunduğu fark edildi.

PROTOKOL ÇIKIŞINDA BEKLEYİŞ

Saldırgan daha sonra oturduğu banktan kalkarak, kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu alana yöneldi ve burada bekleyişine devam etti. Saldırganın, tören sonrasında da protokol çıkışında beklemeye devam ettiği tespit edildi.